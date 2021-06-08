النصر السعودي يحسم صفقة المهاجم الكاميروني أبو بكر

المصدر: أ ف ب

حسمت إدارة النصر السعودي لكرة القدم صفقة التعاقد مع المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر من بشكتاش التركي بعد مفاوضات طويلة، وذلك بحسب ما أعلن النادي اليوم الثلاثاء.

وأعلن النصر عن صفقته الجديدة من خلال نشر مقطع فيديو للاعب عبر حساب النادي على تويتر، يقول فيه ابن الـ29 عاماً "السلام عليكم أبو بكر نصراوي... أراكم في مرسول بارك (ملعب النصر)".

وأشار النادي إلى أن العقد يمتد لـ3 سنوات.

وفسخ المهاجم الكاميروني تعاقده مع بورتو البرتغالي لينضم إلى بشكتاش في سبتمبر 2020، بعدما لعب للفريق التركي على سبيل الإعارة موسم 2016-2017، علماً أنه بدأ مسيرته مع كوتون سبور قبل الانتقال لفرنسا كي يدافع عن ألوان فالنسيان (2010-2013) ولوريان (2013-2014).

وبدأت إدارة النصر تحركاتها لتعزيز صفوف الفريق للموسم المقبل، بضم البرازيلي تاليسكا لاعب غوانغجو إيفرغراندي الصيني، مع إعادة الدولي الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف الذي تعاقدت معه بعقد يمتد لموسمين ونصف الموسم، لكنها لم تتمكن من تسجيله خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة لعدم الحصول على شهادة الكفاءة المالية، ما دفعها الى إعارته لشباب الأهلي الإماراتي.

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