317 ملياراً تصالح رئيس الهلال السوداني مع الضرائب

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

دفع هشام السوباط رئيس نادي الهلال مبلغ 317 مليار جنيه (ما يقرب من 3 ملايين درهم إماراتي) لصالح ديوان الضرائب، عن أعماله الخاصة كمالك لشركة المقرن، بعد مواجهته برصد وتحليل أرصدته المالية بواسطة لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الحكم السابق، واعتبرته اللجنة تهرباً ضريبياً من رئيس نادي الهلال، وبحسب مصادر قريبة من اللجنة تم جمع معلومات بشأن أرصدة وحسابات مجموعة من رجال الأعمال، سيتم مراجعة ملفاتهم الضريبية واستدعاؤهم للتحري معهم ومواجهتهم بأرصدتهم الحقيقية.

وكانت نيابة لجنة تفكيك نظام الحكم قد ألقت القبض على رئيس نادي الهلال ونائب رئيس القطاع الرياضي العليقي ووضعتهما في الحبس.

فيما يتجه الاتحاد السوداني لكرة القدم إلى تسمية ناديي القمة الهلال والمريخ للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا لموسم 2021 – 2022 والاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة الكونفدرالية لأسباب مالية.

وأفادت تقارير أن رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم دكتور كمال شداد سوف يطرح المقترح في اجتماع مجلس الإدارة المقرر يوم 13 يونيو.

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