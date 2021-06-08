الأهلي المصري يمدد لموسيماني ويحذّر نجومه من الإغراءات

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

استقرت لجنة التخطيط في النادي الأهلي، على تجديد عقد المدرب الجنوب أفريقي، بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الكرة الأول، لمدة موسم آخر، لينتهي عقده في أكتوبر 2023، وذلك بعد النجاحات التي حققها «بيتسو» مع الفريق، والحفاظ على حالة الاستقرار.

وتعاقد الأهلي مع «بيتسو» في أكتوبر 2020 لمدة عامين، وأثبت المدرب كفاءته وقاد فريق الكرة إلى تحقيق بطولتي الدوري المحلي وكأس مصر، إضافة إلى دوري أبطال أفريقيا وكأس السوبر الأفريقية، إضافة إلى أنه أقنع مسؤولي النادي بأنه مشروع مستقبلي كبير.

في السياق ذاته، رفض مجلس إدارة الأهلي الحديث عن أي عروض تصل إلى نجوم فريق الكرة، في ظل اهتمام عدد من الأندية الأوروبية والعربية بضم نجوم الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، أبرزهم، أليو ديانغ ومحمد شريف ومحمد مجدي (أفشة)، وعمرو السولية وعلي معلول وأجايي، علماً أن الثلاثي الأخير سيدخل في فترة الانتقال الحرة في يوليو من العام المقبل، ويحق لهم التعاقد مع أي نادٍ آخر دون الرجوع إلى إدارة الأهلي.

ورفض الأهلي الدخول في أي مفاوضات في الفترة الحالية، لعدم تشتيت أذهان اللاعبين في ظل ارتباط الفريق بمواجهات مصيرية في دوري أبطال أفريقيا، حيث تنتظره مواجهتان حاسمتان أمام الترجي التونسي في نصف نهائي البطولة.

وحذّر سيد عبد الحفيظ لاعبي الفريق، من أي إغراءات من الأندية الأخرى، وشدد على عدم الحديث عن أية عروض إلا بعد نهاية دوري الأبطال.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز