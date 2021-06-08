وزير الشباب والرياضة العراقي يساند منتخب بلاده من مدرجات ملعب المحرق

المصدر: دبي-علي شدهان

حرص عدنان درجال، وزير الشباب والرياضة العراقي، نجم أسود الرافدين الشهير، على مساندة منتخب العراق الأول لكرة القدم، من على مدرجات ملعب المحرق البحريني، الذي احتضن مباراته أمام نظيره الكمبودي، والتي أنتهت بفوز أسود الرافدين بأربعة أهداف لهدف في إطار التصفيات المزدوجة المؤهلة لـ "مونديال" 2022، وكأس آسيا 2023.

"زي" رياضي

وظهر درجال واقفا بين الجماهير، مرتديا "زيا" رياضيا لمنتخب العراق، ومشجعا أسود الرافدين الذين رفعوا رصيدهم إلى النقطة 14.

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