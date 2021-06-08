«بيبو» تميمة تفاؤل الأهلي المصري

المصدر: (القاهرة – عماد الحسيني)

من المقرر أن يترأس محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري، بعثة الفريق الأول لكرة القدم، التي ستتوجه إلى تونس في 15 الجاري، استعداداً لمواجهة فريق الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

واعتاد الخطيب على مؤازرة فريق الكرة في المباريات الصعبة، كما أنه بات يمثل تميمة التفاؤل عند اللاعبين والجمهور، خصوصاً أنه شهد تتويج الفريق أكثر من مرة، آخرها التتويج بكأس السوبر الأفريقية، بعد فوز الأهلي على نهضة بركان المغربي في المباراة التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة، ولفت «بيبو» الأنظار، عندما سجد لله شكراً في أرضية ملعب المباراة، إضافة إلى اللفتة الطيبة التي فعلها اللاعبون تجاه رئيس ناديهم، عندما قاموا بتتويجه بالميداليات التي تسلموها.

ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفاً على الترجي 19 الجاري، على أن تقام مباراة الإياب 26 من الشهر ذاته، ولأن الخطيب يدرك جيداً صعوبة مباراة الترجي التونسي في ملعبه، في ظل حاجة الأهلي للتتويج باللقب الأفريقي للمرة العاشرة في تاريخه، لذلك يرى ضرورة وجوده رئيساً للبعثة، لدعم اللاعبين والجهاز الفني. وطلب الخطيب من الجميع الوقوف خلف هدف واحد، وهو الحفاظ على بطولة دوري أبطال أفريقيا في الأهلي، والفوز بالعاشرة.

وأتم المدير الإداري إنهاء كافة الأمور الخاصة بالفريق، كما قامت إدارة النادي بحجز طائرة خاصة لسفر البعثة، في ظل سلسلة من الإجراءات الاحترازية، التي يتم اتباعها لحماية الفريق من فيروس «كورونا».

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