3 مواعيد للدوري المصري الجديد

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

حددت اللجنة الثلاثية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، ثلاثة مواعيد لانطلاق الموسم الجديد من مسابقة الدوري الممتاز، خصوصاً مع عدم الاستقرار على موعد نهاية الموسم الجاري، الذي شهد تأجيلات وتوقفات عدة، وكشف مسؤولو اتحاد الكرة، أنه في حال نهاية الموسم الجاري مع نهاية شهر أغسطس المقبل، سينطلق الموسم الجديد في منتصف سبتمبر. أما إذا انتهى الموسم في منتصف سبتمبر، فسينطلق الدوري الجديد في الأول من أكتوبر المقبل، وإذا تأخر موعد انتهاء الموسم الجاري إلى أواخر 30 سبتمبر، سينطلق الدوري الجديد 30 أكتوبر المقبل.

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