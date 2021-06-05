7 مليارات دينار ميزانية اتحاد الكرة العراقي

المصدر: دبي - علي شدهان

بلغت ميزانية الاتحاد العراقي لكرة القدم، ما مجموعه 7 مليارات دينار عراقي للعام الجاري 2021. وناقشت اللجنة المالية التابعة لمجلس النواب العراقي، التخصيصات المالية للجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية، في استضافتها عدنان درجال وزير الشباب والرياضة. وأسفرت استضافة درجال في مجلس النواب عن الاتفاق على تشكيل لجنة تضم وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية لصرف التخصيصات المالية للاتحادات الرياضية بعد مناقشة برنامج المشاركات الخارجية، والأنشطة المحلية السنوية لكل اتحاد.

استضافة

وتم في الاستضافة تخصيص ما مجموعه 30 مليار دينار عراقي ميزانية عامة للاتحادات الرياضية، واللجنة الأولمبية الوطنية، كما طالبت اللجنة المالية النيابية، اللجنة الأولمبية الوطنية بضرورة تقديم كشف تفصيلي باحتياجاتها المالية من رواتب ومبالغ تشغيلية، مع الكشف عن نظام احتساب الرواتب والنظام الداخلي للأولمبية العراقية. كما دعت اللجنة المالية البرلمانية إلى ضرورة تنظيم آلية محددة لتقديم المبالغ المالية إلى اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية.

موازنة

ونظراً لتأخر إقرار موازنة العراق العامة للعام الحالي، فإن التخصيصات المالية المقدمة للاتحادات الرياضية لعام 2021، سيتم صرفها وفقاً لآلية تضعها اللجنة المشتركة بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية، على أن يتم وضع تلك التخصيصات المالية بصورة مباشرة في الحسابات المصرفية الخاصة للاتحادات الرياضية في الأعوام المقبلة ومن دون الرجوع إلى وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية.

وتم الاتفاق على حتمية تقديم كل اتحاد منهاجه السنوي إلى وزارتي المالية، والشباب والرياضة، مع إلزام الاتحادات تقديم نظام داخلي مصدّق عليه من الهيئة العامة، وتكييف كل اتحاد أوضاعه مع متطلبات قانون الاتحادات الجديد رقم 24 لسنة 2021.

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