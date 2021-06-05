منتخب العراق يخسر جهود فائز بسبب «كورونا»

المصدر: دبي - علي شدهان

خسر منتخب العراق الأول لكرة القدم، جهود نجمه علي فائز بعد تأكد إصابته بوباء «كورونا»، ما يعني غيابه عن جميع مباريات أسود الرافدين في التصفيات المزدوجة المؤهلة لـ«مونديال» 2022، وكأس آسيا 2023. ودخل اللاعب فائز فترة الحجر الصحي في البحرين التي تحتضن مباريات المجموعة الثالثة إثر إثبات الفحوص الطبية إصابته بالوباء.

ويخوض منتخب العراق أولى مبارياته في المرحلة الحالية من تصفيات مجموعته الثالثة أمام نظيره الكمبودي بعد غد الإثنين، ثم يلتقي هونغ كونغ الجمعة المقبلة، قبل أن يختم مشواره بمواجهة نظيره الإيراني 15 الجاري.

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