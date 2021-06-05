«صقور الجديان» يستعد للتحليق

المصدر: متابعة - طلحة عبدالله

قبل أسبوعين من مباراته المصيرية أمام نظيره المنتخب الليبي والمقررة في 19 يونيو الجاري، ضمن مباريات الملحق المؤهل لكأس العرب والمقرر في ديسمبر المقبل بقطر، دخل المنتخب السوداني الأول لكرة القدم والملقب بصقور الجديان، في معسكر مغلق بأحد فنادق العاصمة السودانية الخرطوم استعداداً للمواجهة المرتقبة والتي يتطلع من خلالها لخطف بطاقة العبور والتحليق رسمياً تحت سماء بطولة كأس العرب.





استعدادات





وأعلن الجهاز الفني للمنتخب السوداني بقيادة الفرنسي هوبير فيلود، القائمة الأولية لخوض مواجهتي زامبيا الوديتين الدوليتين المقررتين يومي 11 و13 من الشهر الجاري، على ملعب استاد الهلال، وذلك قبل التواجه إلى قطر لمواجهة ليبيا 19 يونيو الجاري ضمن ملحق كأس العرب، وينتظر أن يكون اللاعبون خضعوا مساء أمس الجمعة للكشف الطبي، تمهيداً للمشاركة في الحصة التدريبية التي تقام مساء اليوم ضمن المعسكر التحضيري المغلق.





28 لاعباً





ضمت القائمة الأولية للمنتخب (28) لاعباً منهم ثلاثة محترفين بالخارج وهم، أطهر الطاهر (سموحة المصري)، وشرف الدين شيبوب (شباب قسنطينة الجزائري)، بالإضافة إلى يسن حامد المحترف بنادي (سبارتكوس المجري)، والذي وصل في الساعات الأولى من فجر الخميس، وشملت القائمة كذلك رباعي حراسة المرمى علي أبوعشرين، ومحمد ابوجا (الهلال)، منجد النيل ومحمد المصطفى (المريخ)، وفي الدفاع السمؤال ميرغني، وفارس عبدالله، ومحمد ارنق، وعمر المصري، وأحمد وضاح (الهلال)، وأمير كمال، وأحمد طبنجة (المريخ)، ورامي كركتيلا، (أهلي مروي)، وفي الوسط نصر الدين الشغيل، وأبوعاقلة عبدالله، وولاء الدين خضر، (الهلال)، والتاج يعقوب، وضياء الدين محجوب (المريخ)، ومعاذ عبد الرحيم (الخرطوم الوطني)، وفي الهجوم وليد بخيت، ومحمد عبد الرحمن، وعيد مقدم، (الهلال)، سيف تيري، والجزولي نوح (المريخ)، أحمد ود أبوك (أهلي مروي).





تأهل وطموحات





وفي مارس الماضي انتزع المنتخب السوداني تأهلاً مستحقاً إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2021 والتي تستضيفها الكاميرون مطلع العام المقبل، بعد تفوقه بهدفين نظيفين على ضيفه منتخب جنوب أفريقيا على ملعب استاد الهلال بأم درمان، وهي المرة التاسعة التي يتأهل فيها السودان إلى النهائيات الأفريقية، ورفع هذا التأهل الذي جاء بعد عشر سنوات من الغياب، من سقف الطموحات لدى الشارع الرياضي، الذي يترقب ظهوراً مشرّفاً لصقور الجديان على المستويين العربي والأفريقي، وهو الأمر الذي يضع اللاعبين والجهازين الفني والإداري أمام تحدٍ كبير لمواكبة تطلعات الجماهير السودانية.

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