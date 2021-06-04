نجم الأهلي المصري ينجو من حادث سير خطير

المصدر: البيان الإلكتروني

نجا نجم النادي الأهلي المصري محمود عبد المنعم "كهربا"، اليوم الجمعة، من حادث سير خطير كاد أن يؤدي بحياة اللاعب بعد أن أدى إلى تهشم سيارته.

ونشر اللاعب صورة عبر خاصية "ستوري" بـ"إنستغرام"، أظهرت تلفيات كبيرة في سيارته الخاصة التي تعرضت للحادث.

ولم يذكر اللاعب أي تفاصيل تتعلق بالحادث واكتفى بالتعليق بكتابة: "الحمد لله على كل شيء، قدر الله وما شاء فعل".

ويستعد الأهلي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا لمواجهة الترجي التونسي يوم 19 يونيو الحالي في تونس، في ذهاب الدور نصف النهائي للبطولة.

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