إيقاف الخنيسي مهاجم الترجي التونسي بسبب المنشطات

المصدر: دبي-عدنان الغربي

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إيقاف اللاعب طه ياسين الخنيسي مهاجم فريق الترجي الرياضي التونسي لمدة 12 شهرا على خلفية تعاطيه المنشطات.

وجاء في بيان الاتحاد الافريقي لكرة القدم: "أوقف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اللاعب طه ياسين الخنيسي؛ لاعب الترجي التونسي، لمدة 12 شهرا من تاريخ الإيقاف المبدئي، 19 مايو 2021، لخرقه قواعد مكافحة المنشطات".

وأضاف البيان: "ثبتت إيجابية نتائج اختبار اللاعب طه ياسين الخنيسي لمادة محظورة من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات خلال مباراة دوري أبطال افريقيا بين مولودية الجزائر والترجي التونسي التي أقيمت 10 مايو الماضي.

وشارك طه ياسين الخنيسي مع الترجي في 9 مباريات بدوري أبطال إفريقيا خلال الموسم الحالي، وسجل هدفا واحدا وصنع آخر، لكنه لم يلعب في مباراة العودة أمام مولودية الجزائر.

وجاء إيقاف طه ياسين الخنيسي قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع الترجي مع الأهلي المصري لحساب ذهاب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا في تونس 18 يونيو الجاري.

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