150 ملياراً لحل الأزمة المالية بنادي الهلال

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

سدد رئيس لجنة تطبيع نادي الهلال هشام السوباط مبلغ 150 مليار جنيه سوداني (ما يعاد مليوناً و300 ألف درهم إماراتي) لحل جميع الأزمات المالية، التي سيطرت على الفريق في الفترة الماضية، وطالب رئيس الهلال الإدارة التنفيذية بسداد مستحقات اللاعبين، عمر المصري وحسين النور وميسي، كما طالب بدفع مستحقات نزار وفارس عبد الله ودفع مرتب شهر للاعبي الفريق.

وأجرت لجنة التطبيع بنادي الهلال السوداني تعديلات في الهيكل الإداري العام بالنادي، إلى جانب تعديلات أخرى في الجهاز الإداري للفريق الأول وفريق الشباب.

فيما يتجه الاتحاد السوداني لكرة القدم لاعتماد تسجيلات استثنائية للاعبين الأجانب للفرق المشاركة في بطولات الكاف في الموسم الرياضي 2021 / 2022.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد اشترط على الاتحادات الوطنية إرسال أبطال مسابقاتها المحلية قبل 30 يونيو الحالي، كما أعلنت ثلاث فترات لقيد اللاعبين تبدأ الأولى يوم 30 يونيو وتستمر حتى 10 يوليو، ومن ثم وفترة أخرى تبدأ من 10 وحتى 20 يوليو والثالثة تبدأ من 20 يوليو وحتى 30 منه، يعتزم الاتحاد السوداني لكرة القدم إصدار قراره بشأن اختيار الأندية الأربعة التي سوف تمثل السودان في بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية للموسم الجديد.

وأخطر الاتحاد الأفريقي (كاف)، نظيره السوداني، بضرورة تسمية الفرق المشاركة، في موعد أقصاه 30 يونيو المقبل، ووجد الاتحاد السوداني نفسه في ورطة، نظراً لأن الدوري لن يكتمل قبل هذا التاريخ.

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