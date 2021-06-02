اندلاع حريق في مقر الأهلي المصري

المصدر: البيان الإلكتروني

اندلع حريق بالمدرج القديم باستاد مختار التتش بمقر النادي الأهلي بالجزيرة.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق بعد تصاعد ألسنة اللهب بصورة كبيرة وتمكنت من السيطرة وإخماد النيران دون وقوع أضرار تذكر.

وقال النادي الأهلي عبر حسابه بفيسبوك، " شب حريق محدود في المدرج القديم باستاد مختار التتش أثناء عملية إخلائه تمهيدا لهدمه وفقا لقرار مجلس الإدارة، وتم استدعاء قوات الحماية المدنية التي دفعت بسيارتي إطفاء ونجحت في إطفاء الحريق وإخماده والسيطرة على الموقف تماما ولم يسفر الحادث عن وقوع أية خسائر".

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