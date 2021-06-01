أسوان إلى نصف نهائي كأس مصر

المصدر: أ ف ب

فجر أسوان المهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية مفاجأة من العيار الثقيل بتأهله الى نصف نهائي مسابقة كأس مصر في كرة القدم بالفوز على المصري ثالث الدرجة الأولى 5-4 بركلات الترجيح (الوقتان الأصلي والإضافي 2-2) أمس الاثنين بملعب الاسكندرية في ربع النهائي.

وتقدم المصري بفضل النيران الصديقة عندما سجل مدافع أسوان احمد الصغيري بالخطأ في مرمى فريقه (ق18)، وأضاف إسلام صلاح الهدف الثاني (ق49)، قبل أن يرد أسوان بهدفين للبديلين عمرو رضا (ق90+1) وأشرف مجدي (ق90+3).

ويلتقي أسوان في نصف النهائي الفائز من مواجهة الزمالك ومصر المقاصة التي تأجلت لأجل غير مسمى.

وتأجلت أيضا مباراتا ربع النهائي بين سموحة وبيراميدز، والأهلي وإنبي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز