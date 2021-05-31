«الأولمبية المصرية» تطعن على إلغاء إيقاف مرتضى منصور

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

أكد هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرار اللجنة في أكتوبر الماضي، بمنع مرتضى منصور رئيس الزمالك الأسبق من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، لا يمنحه حق العودة لرئاسة القلعة البيضاء، خصوصاً أن جهتين فقط من يحق لهما إلغاء القرار الصادر من اللجنة الأولمبية، هما مركز التسوية والتحكيم، والمحكمة الرياضية الدولية.

وشدد حطب على احترم أحكام القضاء، ولا تعليق عليها، لكن للجنة الأولمبية الحق، طبقاً للقانون، بالالتزام بكل درجات التقاضي، وسيتم دراسة الأمر بشكل جيد، قبل أن تقوم بالطعن على هذا الحكم، ولفت إلى أن المحكمة شددت في حكمها، أن مجلس الزمالك موقوف لحين الانتهاء من التحقيقات في المخالفات المالية، أو نهاية مدته، أيهما أسبق.

وأضاف أن قرار الإيقاف لمجلس إدارة الزمالك، كان بناء على ملاحظات وشبهة مخالفات مالية، والجهات المعنية تحقق في ذلك، ولها قرارها، وهو ما أشارت إليه المحكمة في نهاية حكمها، بأن المجلس موقوف ومستبعد حتى نهاية التحقيق، أو نهاية مدة المجلس، أيهما أسبق.

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