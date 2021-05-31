كاراسكو يفرض السرية على الأزرق الكويتي

المصدر: الكويت - أحمد عبد اللطيف

يكتمل اليوم عقد المنتخبات المشاركة في المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 قطر، وكأس آسيا 2023 الصين، والتي يستضيفها الاتحاد الكويتي لكرة القدم بوصول المنتخب الأردني آخر المنتخبات المشاركة قادماً من دبي بعد انتهاء معسكره التدريبي، وكانت منتخبات الصين تابيه ونيبال وأستراليا قد وصلت عصر أمس. من جهته، فرض الإسباني كاراسكو مدرب منتخب الكويت السرية على تدريبات المنتخب ورفض التصريحات الإعلامية للاعبين من خلال الهاتف وفضل سحب هواتف جميع اللاعبين من أجل رفع درجة التركيز لدى اللاعبين قبل خوض المباراة الأولى المهمة والمصيرية أمام المنتخب الأسترالي بعد غد باستاد جابر الدولي.

واكتملت قائمة المنتخب بانضمام رباعي نادي الكويت يوسف ناصر، سامي الصانع، طلال فاضل، وأحمد الزنكي، بعد انتهاء مشاركتهم مع ناديهم في منافسات كأس الاتحاد الآسيوي، وما زال عبد العزيز وادي يخضع لبرنامج علاجي لإمكانية التحاقه باللاعبين بينما تؤكد التقارير الطبية الأولية عدم استطاعته المشاركة في التصفيات وأصبح في حكم المستبعد حتى الآن، وفضل الجهاز الفني إعلان قائمة اللاعبين صباح كل مباراة من أجل الاطمئنان على سلامة اللاعبين قبل الدفع بهم خصوصاً أن لوائح الاتحاد الآسيوي تشير إلى أن كل مباراة في التصفيات المجمعة قائمة منفصلة حسب رؤية الجهاز الفني.

وقائم الشيخ أحمد اليوسف رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، بزيارة وفد المنتخب خلال الحصة التدريبية الأولى من أجل رفع الروح المعنوية وتأكيد ثقة مجلس إدارة الاتحاد والجماهير الكويتية في اللاعبين والجهاز الفني والإداري في عبور التصفيات والتأهل للمرحلة الأخيرة لتصفيات المونديال، كما تفقد اليوسف استاد جابر الذي يستضيف المباريات.

إجراءات

من جانبها، طلبت اللجنة المنظمة تنفيذ بعض الإجراءات الصحية منها عدم استخدام مصاعد فندق الإقامة، واستخدام مجموعة من الأدوات الرياضية الخاصة به داخل صالات التدريب إلى جانب ضرورة عدم دخول عمال الفندق إلى غرف اللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية طوال فترة الإقامة، بالإضافة إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الصحية قبل خوض التدريبات التي سيجريها المنتخب على استاد ثامر بنادي السالمية بعدما تم تحديد استاد لكل منتخب مشارك، حيث يجري منتخب الكويت تدريباته على استاد نادي الكويت، والمنتخب الأردني على استاد صباح السالم بالنادي العربي، والنيبالي على استاد الصداقة والسلام بنادي كاظمة، والصين تابيه على استاد علي صباح السالم بنادي النصر.

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