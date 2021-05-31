مجاهد: لا نية لإلغاء موسم الكرة في مصر

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

أكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، على عزم الاتحاد على استكمال الموسم الكروي الحالي بمسابقتيه الدوري الممتاز وكأس، وأن الاتحاد سيتخذ كافة الإجراءات الخاصة بتكوين رابطة أندية المحترفين فور نهاية الموسم.

جاء ذلك خلال اجتماع الاتحاد المصري مع ممثلي أندية القسم الأول، مساء أمس، بحضور محمد الشواربي وأحمد حسام عوض، عضوي اللجنة الثلاثية، والدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية، وسيد بخيت رئيس قطاع المسابقات، ووجيه أحمد رئيس لجنة الحكام.

وتم استعراض المواعيد المقترحة لاستكمال الدوري، في ظل ظروف مشاركة المنتخب الأولمبي في الدورة دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في طوكيو، ومشاركة ناديا الأهلي وبيراميدز في بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، وإنه وفق النتائج هناك احتمال لإنهاء الدوري قبل نهاية أغسطس المقبل، فيما تبقى احتمالات امتداد الموسم إلى شهر سبتمبر.

وأبدت الأندية استعدادها للمساعدة في مساعي الاتحاد بإنهاء الدوري مبكرًا، وذلك من أجل راحة الأطراف كافة في الموسم المقبل، وهو ما عبر عنه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، من أجل الصالح العام، فيما أبدى حسين السيد عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، رغبة ناديه في إضفاء كل أشكال تكافؤ الفرص بين جميع الأندية، وهو الأمر الذي أكد معه مسؤولو الاتحاد حرصهم على الالتزام به.

ودعا الدكتور محمد سلطان، إلى ضرورة تسجيل جميع اللاعبين والأجهزة الفنية للحصول على لقاح كورونا لما في ذلك من انتظام المسابقات في الموسم الجديد، مشيرا إلى موافقة وزارة الصحة على إنشاء وحدة تطعيم للرياضيين بعد الانتهاء من تطعيم البعثة الأولمبية المتوجهة إلى طوكيو.

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