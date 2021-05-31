دبي تستضيف مباريات بتصفيات المونديال بدلًا من الصين

المصدر: دبي- البيان الرياضي

قال الاتحاد الصيني لكرة القدم، اليوم الاثنين، إن الصين قررت نقل مباريات في تصفيات كأس العالم، كان من المقرر أن تستضيفها، إلى دبي، بسبب إجراءات خاصة باحتواء العدوى بفيروس كورونا.

وكان من المقرر أن تستضيف الصين، في مدينة سوتشو، بقية مباريات المجموعة الأولى بالتصفيات، والتي تضم إلى جانبها كلا من المالديف وسوريا وجوام والفلبين.

وأضاف الاتحاد الصيني لكرة القدم أن قرار نقل المباريات إلى دبي، اُتخذ بسبب ظهور حالات إصابة بكورونا في صفوف منتخبي المالديف وسوريا.

ويقوم الاتحاد الآسيوي بالتنسيق مع اتحاد الكرة الإماراتي لاستضافة التصفيات وسيتم الكشف خلال الساعات المقبلة عن تفصيل الاستضافة وأماكن إقامة المباريات.

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