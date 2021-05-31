القادسية والوحدة يودّعان دوري النخبة السعودي والهلال يحتفل باللقب

المصدر: أ ف ب

احتفل الهلال بلقبه الثاني تواليًا في الدوري السعودي لكرة القدم بفوزه أمس الاحد 3-2 على الفيصلي في المرحلة الثلاثين والأخيرة، وحافظ الشباب على الوصافة ليحجز مقعده في دوري أبطال آسيا بعد غياب ستة مواسم فيما أكمل القادسية والوحدة مثلث الهبوط مع العين.

وكان الهلال حسم لقبه السابع عشر في تاريخه في المرحلة ما قبل الاخيرة، وأنهى الموسم مع 61 نقطة مقابل 57 للشباب الفائز على الوحدة 3-صفر ليعود الى البطولة القارية للمرة الاولى منذ 2015.

وحقق الاتحاد المركز الثالث ولحق بركب المتأهلين لدوري أبطال آسيا، مع الفيصلي ايضًا بطل كأس الملك، بعدما غاب عن المشاركة في آخر نسختين، إذ سيشارك في الملحق الآسيوي المؤهل لدور المجموعات.

غوميس هدّاف البطولة

حقق الهلال المتوج باللقب فوزاً جديداً عندما تغلب على ضيفه الفيصلي 3-2 في المباراة التي جمعتهما على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

سجل للهلال الإيطالي سيباستيان جوفينكو (ق27) وسالم الدوسري (ق59 من ركلة جزاء) وعبدالله الحمدان (ق69)، وسجل للفيصلي البرازيلي غيليرمي اغوستو (ق30) وجوليو تافاريس من الرأس الاخضر (ق90+4 من ركلة جزاء).

وقام احتياط الفريقين بعمل ممر شرفي مشترك للهلال بطل الدوري والفيصلي بطل كأس الملك، الذي انهى الدوري في المركز التاسع مع 36 نقطة.

وتعتبر مباراة أمس هي الأخيرة للبرتغالي جوزيه مورايس مدرب الهلال، الذي تم التعاقد معه بصفة مؤقتة حتى نهاية الموسم، ومن المنتظر أن يخلفه مواطنه ليوناردو جارديم بحسب ما ذكرته بعض المواقع البرتغالية خلال الأيام الماضية.

ومع أن الفرنسي بافيتيمبي غوميس مهاجم الهلال لم يسجل إلا أنه توج بلقب هداف الدوري برصيد 24 هدفًا.

الاتحاد يهزم النصر

واصل الاتحاد سلسلة نتائجه الايجابية عندما تغلب على مضيفه النصر 2-1 في اللقاء الذي أقيم على ملعب مرسول بارك بالرياض.

وسجل هدفي الاتحاد البرازيلي رومارينيو داسيلفا (ق19) وعبدالعزيز البيشي (ق79)، بينما سجل هدف النصر المغربي عبدالرزاق حمدالله (ق27 من ركلة جزاء).

وأضاع النصر ركلة جزاء نفذها المغربي نورالدين أمرابط (ق33) كما أضاع الاتحاد ركلة جزاء نفذها فهد المولد (ق90+3)، وفي الدقيقة الأخيرة أشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب الاتحاد عبدالرحمن العبود بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثالث، في حين بقي النصر على رصيده السابق 46 نقطة في المركز السادس.

الشباب يصادق على هبوط الوحدة

حافظ الشباب على وصافة الدوري بعد فوزه على الوحدة 3-0، سجلها البرتغالي فابيو مارتينيز (ق6) والنيجيري أوديون إيغالو (ق54 و 89) في المباراة التي جرت على ملعب نادي الشباب. ورفع الشباب رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثاني، فيما بقي الوحدة على رصيده السابق 32 نقطة في المركز الخامس عشر وهبط للدرجة الأولى.

الاتفاق يرد اعتباره أمام الأهلي

قفز الاتفاق للمركز الخامس عقب فوزه على مضيفه الأهلي 2-1، في المباراة جمعتهما على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

تقدم الاتفاق بهدف مبكر سجله محمد الكويكبي (ق5) وأدرك الأهلي التعادل عن طريق محمد المجحد (ق8) وفي الشوط الثاني سجل الاتفاق هدفه الثاني بواسطة علي هزازي (ق65).

ورفع الاتفاق رصيده إلى 47 نقطة، في الوقت الذي بقي فيه الأهلي على رصيده السابق 39 نقطة في المركز الثامن.

سيلايا يبقي ضمك

قاد المهاجم الأرجنتيني إيميلو سيلايا فريقه ضمك للبقاء في دوري المحترفين بعدما تكفل بتسجيل هدفي فوز فريقه أمام التعاون، في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة.

وسجل سيلايا الهدفين من نقطة الجزاء في الدقيقتين (ق41 و 52) ليرفع رصيده إلى 36 نقطة ويتقدم للمركز الحادي عشر، فيما بقي التعاون على رصيده السابق 47 نقطة في المركز الرابع.

الباطن يؤكد أحقيته في البقاء

نجا الباطن من مغبة الهبوط للدرجة الأولى وثبت أقدامه في دوري الكبار بعدما حول تأخره أمام العين 2-3 إلى فوز 4-3 في اللقاء الذي جرى على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة.

سجل رباعية الباطن الأنجولي فابيو أبريو (ق29) والهولندي محمد رايحي (ق35 و85) ومواطنه يوسف الجبلي (76 من ركلة جزاء) بينما سجل ثلاثية العين ربيع سفياني (ق50 و67) والنيجري أمادو موتاري (ق57).

ورفع الباطن رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثاني عشر، وبقي العين على رصيده السابق 20 نقطة في المركز الأخير.

القادسية يفرط في البقاء

أهدر القادسية فرصة البقاء في دوري المحترفين عقب تعادله مع ضيفه أبها 1-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر.

وكان القادسية هو البادئ بالتسجيل عن طريق الكولومبي دانيلو أسبريا (ق45 من ركلة جزاء) وقبل النهاية بخمس دقائق أدرك أبها التعادل بواسطة صالح العمري (ق85).

ورفع أبها إلى 36 نقطة في المركز الثالث عشر، بينما رفع القادسية رصيده إلى 35 نقطة لكنها لم تكن كافية للبقاء.

تعادل الرائد والفتح

حسم التعادل 2-2 مباراة الرائد والفتح التي جرت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

سجل للرائد المغربي كريم البركاوي (ق45 من ركلة جزاء) وحسين الشويش (ق45+4) وأهدر ركلة جزاء في الوقت القاتل نفذها منصور الحربي، في حين سجل للفتح، الجزائري هلال سوداني (40) والبيروفي كريستيان كويفا (ق74).

ورفع الرائد رصيده إلى 36 نقطة في المركز العاشر، بينما رفع الفتح رصيده إلى 42 نقطة في المركز السابع.

وشهدت المرحلة الاخيرة ستة انتصارات وتعادلين، سُجل خلالها 29 هدفاً، واحتسب الحكام 11 ركلة جزاء، سجل منها 8 ركلات وأهدرت 3 أخرى

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