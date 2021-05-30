سكرتير اتحاد السلة السوداني يعتدي على مدرب المريخ

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

قرر نادي المريخ، تدوين بلاغ جنائي ضد سكرتير اتحاد السلة السوداني محمد ضياء الدين، وذلك على خلفية الأحداث التي صاحبت مباراة الفريق أمام نادي الهلال في نهائي دوري السلة، عقب المشاجرة التي حدثت بين سكرتير اتحاد السلة، ومدرب المريخ المصري عصام السيد حسن.

ووصف معتصم مالك، عضو مجلس المريخ ومسؤول المناشط، تعرض مدرب الفريق بالاعتداء من قبل سكرتير اتحاد السلة بالواقعة المؤسفة التي لا تمت للرياضة بصلة.

وأشار إلى أن المدرب في الأصل كان موجوداً خارج الملعب، إلا أن الدهشة كانت كبيرة بتوجه سكرتير اتحاد السلة له والاعتداء عليه على مرأى ومسمع الجميع.

لافتاً النظر إلى أن واقعة الاعتداء تم توثيقها بالفيديو وسيتم تسليمها إلى الجهات العدلية فوراً، كما أن هناك عدداً من الشهود الذين أقروا الواقعة وشرعوا في الإدلاء بإفاداتهم، قاطعاً في الوقت نفسه بأن هذه ليست الواقعة الأولى لسكرتير اتحاد السلة الذي سبق أن اعتدى على المدرب نفسه في مرة سابقة ولم نحرك إجراءات تجاهه آنذاك.

ولفت النظر إلى أن النادي قرر فتح بلاغ جنائي في سكرتير اتحاد السلة، وخاصةً أن المدرب المصري تعرض للأذى الجسيم على خلفية الواقعة.

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