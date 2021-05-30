4 ألقاب تفصل الأهلي المصري عن النادي «الملكي»

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

حقق فريق الأهلي المصري مكاسب عديدة، بعد فوزه بلقب السوبر الأفريقي، على حساب فريق نهضة بركان المغربي، ونجح بطل مصر في حسم مباراة السوبر لصالحه، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت أول من أمس، على ملعب جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة.

ورفع الأهلي رصيده من الألقاب القارية إلى 22 لقباً، وعزز وجوده في المركز الثاني، في قائمة الأندية الأكثر تتويجاً بالألقاب القارية، التي يحتل صدارتها فريق ريال مدريد الإسباني النادي «الملكي» برصيد 26 لقباً، وتفصل 4 ألقاب قارية بين الأهلي والعملاق المدريدي.

وأضاف التتويج بلقب السوبر الأفريقي، لقب الرباعية للفريق الأحمر، بعد أن حصد ثلاثة ألقاب هي، دوري أبطال أفريقيا والدوري المحلي الممتاز وكأس مصر.

أيضاً جاء هذا الفوز، ليؤكد ثقة جماهير الأهلي في أنحاء الوطن العربي، في المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، وقدمت جماهير الفريق التي وجدت في مدرجات المباراة، الدعم إلى موسيماني، ورفعت لافتة عليها صورته، وكتبت عليها: «نحن نؤمن بك، نحن نحترمك، نحن ننجح سوياً».

وأعاد موسيماني نشر التغريدة وعلق عليها: «نعم، نحن نؤمن أننا سننجح معاً، وأن لدينا احتراماً متبادلاً لبعضنا البعض».

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