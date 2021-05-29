المغرب بطلاً لكأس العرب لكرة قدم الصالات

المصدر: دبي-ياسر قاسم

حقق المنتخب المغربي بطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات التي اختتمت مساء السبت في صالة حسن مصطفى بمدينة 6 اكتوبر في جمهورية مصر، بعد فوزه في المباراة النهائية على مستضيف البطولة المنتخب المصري بنتيجة 4-0.

وسجل الأهداف أشرف سعود "هاتريك" ويوسف جواد، لينال أسود الأطلسي الكأس والميداليات الذهبية ونال منتخب الميداليات الفضية، واختير أناس العيان من منتخب المغرب، كأفضل لاعب في البطولة، بينما فاز زميله رضا الخياري بجائزة أفضل حارس مرمى، كما فاز المغربي أشرف سعود بجائزة هداف كأس العرب لكرة الصالات برصيد 7 أهداف.

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