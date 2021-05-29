العراق يكتسح النيبال بالستة

المصدر: دبي-علي شدهان



اكتسح منتخب العراق الأول لكرة القدم، ضيفه النيبالي بستة أهداف لهدفين في لقاء ودي أقيم اليوم السبت في ملعب الفيحاء بمحافظة البصرة ضمن استعدادات أسود الرافدين لاستئناف مرحلة التصفيات المزدوجة المؤهلة ل "مونديال" 2022، وكأس آسيا 2023، بنظام التجمع في البحرين يونيو المقبل.

تسجيل الأهداف

سجل سداسية أسود الرافدين، علاء عبدالزهرة "ق7" ومحمد عبدالزهرة "ق35" وأيمن حسين "ق40 و46" وميمي "ق67" وسجاد كاظم "ق75"، فيما سجل ثنائية النيبال لاعبه انجان "ق8 و30".

11 نقطة

ويتصدر منتخب العراق، قمة ترتيب منتخبات مجموعته الثالثة في التصفيات المزدوجة برصيد 11 نقطة، فيما يقف شقيقه البحريني ثانيا ب9 نقاط، وإيران ثالثا ب6 نقاط، وهونغ كونغ رابعا ب 5 نقاط، وأخيرا كمبوديا بنقطة وحيدة.

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