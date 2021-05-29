كورنا يؤجل مباراة بيراميدز والإسماعيلي في الدوري المصري

المصدر: أ ف ب

قررت لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة بيراميدز والإسماعيلي ضمن المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري المحلي بسبب إصابة عدد من لاعبي الأول بفيروس كورونا.

وتلقى بيراميدز خطابا رسميا السبت من اتحاد الكرة يفيد بتأجيل المباراة التي كانت مقررة الاحد.

ولم يحدد الاتحاد موعد المباراة التي تأجلت نتيجة إصابة عدد من لاعبي بيراميدز بالفيروس بعد عودة الفريق من نيجيريا حيث تواجه مع انيمبا في اياب ربع نهائي كأس الاتحاد الافريقي.

وتأهل بيراميدز لنصف النهائي بعد التعادل 1-1 وذلك لفوزه ذهابا 4-1.

وأعلن بيراميدز اصابة خمسة من لاعبيه وعدد من اعضاء الجهاز الفني والاداري بعد العودة من نيجيريا، رغم الاجراءات الاحترازية التي حرصت البعثة على تنفيذها طول فترة الاقامة في نيجيريا.

ويحتل بيراميدز المركز السادس برصيد 34 نقطة، فيما يتواجد الإسماعيلي بالمركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة.

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