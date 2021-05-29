جماهير الكويت تخشى انسحاب الصين تابيه وضياع التأهل

المصدر: الكويت – أحمد عبداللطيف

تترقب جماهير ومسؤولو الأزرق الكويتي تحديد اتحاد الصين تابيه موعد وصول منتخبها الأول لكرة القدم للكويت للمشاركة في استكمال منافسات المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023 بالصين، والتي يستضيفها الاتحاد الكويتي لكرة القدم، ويتصدر منتخب أستراليا ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، فيما يحل في الوصافة الكويت والأردن برصيد 10 نقاط لكل منهما، مع تفوق الأزرق بفارق الأهداف، وبينهما مواجهة ستكون مصيرية للمنتخبين في تحديد بطاقة التأهل الثاني أفضل منتخب ثانٍ في المجموعات الثماني.

ويعود تخوف الأزرق في حال انسحاب منتخب الصين تابيه إلى ضعف فرص التأهل بإلغاء نتائج الوصيف مع صاحب الترتيب الأخير في المجموعة كما فعل الاتحاد الآسيوي في المجموعة الثامنة بعد انسحاب كوريا الشمالية، وخاصة نسبة الأهداف بعدما أحرز الكويت 9 أهداف في مرمى الصين تابيه.

ويصل اليوم منتخب نيبال قادماً عن طريق البر من خلال منفذ العبدلي من العراق ويعقبه منتخبا أستراليا والأردن من الإمارات يومي 31 مايو الحالي و1 يونيو، بينما عاد أمس منتخب الكويت بعد انتهاء معسكره التدريبي في دبي وخضع للإجراءات الاحترازية من خلال إجراء مسحات الخلو من كورونا ودخل الفقاعة الطبية استعداداً لخوض التصفيات التي سيستهلها بلقاء المنتخب الأسترالي يوم 3 يونيو باستاد جابر الدولي.

ويدرس الجهاز الفني بقيادة الإسباني كاراسكو عدداً من المباريات التي خاضها المنتخب الأسترالي في الفترة الأخيرة ومنها مواجهة الأزرق التي أقيمت في الكويت وخسر فيها بثلاثة أهداف مقابل لا شيء من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف لدى المنافس وخاصة أنها المواجهة الأولى الرسمية التي سيتولى فيها كاراسكو القيادة الفنية للمنتخب الكويتي.

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