شاموسكا مدرباً للشباب السعودي

المصدر: الرياض - أ ف ب

أعلن البرازيلي بيركليس شاموسكا الذي قاد الفيصلي إلى إحراز كأس السعودية لكرة القدم أول من أمس أنه سيترك تدريب فريقه الحالي وينتقل لتدريب الشباب في الموسم المقبل.

وقال شاموسكا في تصريحات تلفزيونية عقب تتويج فريقه بلقب الكأس المحلية: «أمضيت ثلاثة مواسم مع الفيصلي حققت خلالها نتائج إيجابية، وتوجنا جهودنا هذا الموسم بالفوز بكأس الملك، كما دعمنا الفريق بعدد من اللاعبين الشباب الذين ينتظرهم مستقبل واعد مع الفريق والكرة السعودية».

وتابع: «حققت أرقاماً جيدة مع الفيصلي كأكبر عدد من النقاط للفريق في موسم واحد وعدد المباريات من دون هزيمة، وأعتقد أنني وصلت للنقطة التي يتحتم عليّ خوض تحد جديد بأفكار جديدة».

وكشف شاموسكا: «خطوتي المقبلة ستكون تدريب نادي الشباب، لكن وبكل صراحة سيبقى الفيصلي دائماً في قلبي وعقلي بسبب الفترة الطويلة التي قضيتها مع الفريق».

وأمضى شاموسكا ثلاثة مواسم مع الفيصلي توجها بالفوز بلقب كأس الملك أمس الخميس بعدما فاز في المباراة النهائية على التعاون بنتيجة 3-2.

ويعتبر اللقب هو الأول للفيصلي، الذي سبق له بلوغ نهائي البطولة عام 2018 وخسره أمام الاتحاد في ذلك الوقت.

وتقمص مهاجم منتخب الرأس الأخضر جوليو تافاريس دور البطولة عندما تكفل بتسجيل أهداف الفيصلي الثلاثة في المباراة.

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