8 نجوم عرب حصدوا الألقاب في الدوريات الـ5 الكبرى

المصدر: (القاهرة - عماد الحسيني)

بعد انقضاء الموسم الكروي وتحديد البطل في الدوريات الخمسة الكبرى وهي (الدوري الإنجليزي والإسباني والألماني والإيطالي والفرنسي)، انضم الثنائي العربي، الجزائري رياض محرز والمغربي أشرف حكيمي، إلى القائمة القصيرة للنجوم العرب ممن نجحوا في تحقيق اللقب في هذه الدوريات.

حيث حقق محرز لقب الدوري الإنجليزي رفقة مانشستر سيتي، فيما حقق حكيمي لقب الدوري الإيطالي رفقة إنتر ميلان.

الثنائي محرز وحكيمي، أثبتا أن اللاعب الجيد، يمكن أن يقدم أفضل مستوياته إذا وضع في مناخ احترافي يتناسب مع قدراته الفنية، ليثبت أحقيته في ارتداء قميص أكبر أندية أوروبا، وبالفعل كان الثنائي قاسماً مشتركاً في تحقيق لقب بطولة الدوري مع فريقيهما، ولعب كل منهما دوراً مؤثراً سواء بإحراز الأهداف أو صناعتها.

ولعل ما فعله الدولي الجزائري محرز هذا الموسم، وضعه ضمن تشكيلة العام المثالية للدوري الإنجليزي الممتاز، وفقاً لموقع «هوسكورد» العالمي المتخصص في الأرقام والإحصائيات.

محرز الذي سجل 9 أهداف في مسابقة الدوري الإنجليزي للموسم المنصرم، بات أول لاعب عربي يفوز بلقب الدوري الإنجليزي ثلاث مرات، حيث حقق القب الأول رفقة ليستر سيتي في موسم (2015-2016) قبل أن يحقق لقبه الأول مع مانشستر سيتي في موسم (2018-2019).

فوز حكيمي

أما النجم المغربي أشرف حكيمي، فقد جاء فوزه بلقب الدوري الإيطالي، في الموسم المنصرم رفقة فريق إنتر ميلان، ليدخله في قائمة النجوم العرب الذين نجحوا في الحصول علي لقب بطولة الدوري في الدوريات الخمسة الكبري، وتتوج «الإنتر» باللقب، بعد سيطرة دامت لتسعة أعوام من فريق السيدة العجوز «يوفنتوس».

ولعب حكيمي (23 عاماً) دوراً مؤثراً في تتويج فريقه باللقب، حيث خاض 33 مباراة سجل فيها 7 أهداف وصنع مثلها، وعلى الرغم من نجاح اللاعب مع فريق ريال مدريد الإسباني، وتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، وكذلك السوبر الإسباني الأوروبي، وكأس العالم للأندية، إلا أنه لم يتمكن من حصد لقب الدوري مع «الملكي».

وإذا كان حكيمي آخر المنضمين إلى قائمة النجوم العرب ممن حققوا لقب أحد الدوريات الكبرى في أوروبا، فقد سبقه عدد ليس بالكثير، على رأسهم الدولي المصري محمد صلاح، وهو آخر لاعب عربي حقق هذا الإنجاز، عندما فاز بلقب الدوري الإنجليزي مع فريقه ليفربول في الموسم الماضي (2019-2020)، وهو الموسم نفسه الذي حقق فيه لقب هداف الدوري للمرة الثانية، وكان أول لاعب عربي يقتنص لقب الهداف في أقوى الدوريات في العالم.

أما النجم المغربي مهدي بن عطية، الذي يلعب حالياً في الدوري القطري، فيعد هو صاحب النصيب الأكبر بين نجوم الكرة العربية في الدوريات الخمسة الكبرى، حيث فاز باللقب في دوريين مختلفين، في إنجاز لم يسبقه إليه أي لاعب عربي آخر، كما أنه إنجاز نادر للاعبي أوروبا أنفسهم.

وفاز بن عطية مع فريق يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي في ثلاثة مواسم متتالية هي (2016-2017) و(2017-2018) و(2018-2019)، إضافة إلى تحقيق لقب الدوري الألماني موسمين متتاليين رفقة بايرن ميونيخ، في موسمي (2014-2015) و(2015-2016).

أيضاً، دخل النجم المصري محمد زيدان هذه القائمة، وكان أول لاعب عربي يحقق لقب الدوري الألماني، وكان ذلك في موسم (2011-2012) رفقة فريق بورسيا دورتموند، الذي كان يقوده وقتها الألماني يورغن كلوب المدير الفني الحالي لفريق ليفربول، ونال زيدان اللقب في الموسم التالي قبل أن يرحل عن فريقه في موسم الانتقالات الشتوية لعام 2012.

كما حقق المغربي مروان الشماخ لقب الدوري الإنجليزي رفقة فريق أرسنال في موسم (2008-2009)، فيما حقق مواطنه نور الدين نايبت لقب الدوري الإسباني رفقة فريق ديبورتيفو لاكرونيا في موسم (1999-2000)، وتشير هذه الإنجازات إلى أن اللاعبين المغاربة هم أصحاب النصيب الأكبر منها، خصوصاً وأن أول إنجاز للاعب عربي في الدوريات الخمسة الكبرى تحقق عبر المغربي العربي بن مبارك.

ويعد بن مبارك، أول لاعب عربي في التاريخ يفوز بلقب الدوري الإسباني، وذلك عندما كان لاعبا ًفي صفوف فريق أتليتيكو مدريد، وفاز معه باللقب مرتين متتاليتين (1949-1950) و(1950-1951).

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