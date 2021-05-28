الأزرق الكويتي يغادر دبي اليوم استعداداً لتصفيات المونديال

المصدر: الكويت – أحمد عبد اللطيف

يغادر وفد منتخب الكويت الأول لكرة القدم دبي صباح الغد عائداً إلى الكويت بعدما اختتم أمس معسكره التدريبي على ملعب نادي ضباط شرطة دبي استعداداً لخوض منافسات تصفيات المجموعة الثانية الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023 بالصين، والتي يستضيفها الاتحاد الكويتي لكرة القدم وخاض «الأزرق» خلال المعسكر مباراة واحدة فقط أمام المنتخب الماليزي بناءً على قرار المدرب الإسباني كاراسكو الذي فضل عدم خوض أكثر من مباراة خوفاً من تعرض اللاعبين للإجهاد العضلي بسبب ضغط الاستحقاقات المحلية خلال الفترة الأخيرة، ويخوض الأزرق الكويتي ثلاث مواجهات مصيرية وحاسمة خلال التصفيات أمام منتخبات أستراليا والأردن والصين تايبيه أيام 3 و11 و15 يونيو.

ويخضع لاعبو الأزرق الكويتي لفحص كورونا اليوم فور وصولهم للكويت استعداداً لدخولهم حجزاً مؤسسياً بناءً على تعليمات السلطات الصحية الكويتية لمدة ثلاثة أيام حتى ظهور نتائج المسحات، ومن ثم تفعيل «الفقاعة الرياضية» وإجراء مسحات كل ثلاثة أيام لجميع أعضاء الوفود، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والشروط الصحية، للحفاظ على صحة اللاعبين والجهاز الفني والإداري.

التدريب الأول

وسيخوض اللاعبون أول حصة تدريبية لهم بعد غدٍ على استاد نادي الكويت القريب من مقر إقامتهم وسيحاول خلاله الجهاز الفني الاستقرار على القائمة النهائية التي ستخوض التصفيات خصوصاً وأن الـ 30 لاعباً المتواجدين في صفوف الأزرق جاهزون بعدما خلت قائمة الإصابات من أي لاعب بجانب الاطمئنان على لاعبي نادي الكويت بعد مشاركتهم في خوض تصفيات المجموعة الثالثة لكأس الاتحاد الآسيوي وتأهلهم للدور قبل النهائي لتصفيات غرب آسيا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز