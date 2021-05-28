الكويت الكويتي إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الآسيوي

المصدر: أ ف ب

أهدى التونسي أحمد العكايشي فريقه الكويت الكويتي بطاقة العبور للدور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعدما قاده للفوز على الفيصلي الأردني 1-0 أمس الخميس على ستاد عمان الدولي لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وسجل العكايشي هدف الفوز الثمين في الدقيقة الثانية من أحداث الشوط الثاني بكرة رأسية على يسار الحارس عبدالله الزعبي.

ورفع فريق الكويت رصيده بهذا الفوز إلى (7) نقاط في صدارة المجموعة الثالثة من انتصارين وتعادل، بينما تجمد رصيد الفيصلي عند (6) نقاط تراجع بها إلى المركز الثاني، منتظرا نتائج مباريات المجموعات الأخرى لحسم التأهل كأفضل مركز ثان.

في عمان أيضا وعلى ستاد الملك عبدالله الثاني ارتقى المحرق البحريني لصدارة المجموعة الثانية بعد فوزه على الأنصار اللبناني 3-1 وبات في وضع جيد لبلوغ نصف النهائي بانتظار نتيجة المباراة الثانية في هذه المجموعة بين السلط الأردني ومركز بلاطة الفلسطيني. في المقابل، خرج الأنصار من المنافسة رسميا.

وقلب المحرق تأخره بهدف حسن معتوق للأنصار في الدقيقة (ق17) لفوز بثلاثية تناوب عليها أحمد صالح (ق39) وإسماعيل عبداللطيف في الدقيقة (ق44) وتياغو ريال في الدقيقة (ق81).

ورفع الفوز رصيد المحرق إلى (6) نقاط في صدارة المجموعة، بينما بقي رصيد الأنصار (3) نقاط، ليتأجل الحسم في هذه المجموعة في ضوء نتيجة مباراة بين السلط الأردني (3) نقاط مع مركز بلاطة الفلسطيني (3) نقاط.

وتستضيف العاصمة الأردنية عمان منافسات المجموعتين الثانية والثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التي تقام من مرحلة واحدة بحيث يتأهل أبطال المجموعات للدور نصف النهائي إضافة لأفضل فريق يحتل المركز الثاني.

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