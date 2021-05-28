منافسة مصرية- مغربية على لقب السوبر الأفريقي

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

يخوض فريق الأهلي المصري، مواجهة عربية خالصة، في مباراة كأس السوبر الأفريقي، أمام فريق نهضة بركان المغربي، اليوم، على ملعب (جاسم بن حمد) بالعاصمة القطرية الدوحة، وهو الملعب الذي يستضيف السوبر الأفريقي للمرة الثالثة توالياً، حيث استضاف نهائي النسخة الماضية بين الزمالك والترجي التونسي، والنسخة قبل الماضية بين الترجي والرجاء المغربي.

وتضيف هذه النسخة، اللقب رقم 19 للأندية العربية في السوبر الأفريقي، بعدما تمكنت من حصد 18 لقباً من بين 28 نسخة، هي عمر البطولة التي انطلقت للمرة الأولى عام 1993، وفاز باللقب فريق أفريكا سبور الإيفواري.

أما مباراة اليوم، التي يديرها الحكم الدولي الجزائري، مصطفى غربال، تتسم بالصعوبة، وفقاً لما أقره مدربا الفريقين، في تصريحات سبقت المباراة، التي تقام وسط إجراءات احترازية مشددة، حفاظاً على سلامة الجميع من الإصابة بفيروس «كورونا»، حيث دخلت بعثتا الأهلي ونهضة بركان في فقاعة طبية منذ يوم 25 الجاري، وتقيم البعثتان في فندق واحد، ومعهما طاقم الحكام.

حضور

وقررت الشركة المنظمة للمباراة، السماح للحضور الجماهيري بنسبة 30 في المئة من سعة استاد حمد بن جاسم، وذلك على طريقة تنظيم كأس العالم للأندية في نسخته الماضية، والذي تم تنظيمه في قطر، بحضور أعداد قليلة من الجماهير، كما قررت حضور الجماهير من عمر 12 سنة ممن تلقوا جرعتي لقاح كوفيد 19، وكذلك المتعافين من الإصابة بفيروس «كورونا» المُستجد، خلال التسعة أشهر التي تسبق موعد المباراة.

وخاض الأهلي مباراة السوبر تسع مرات سابقة، ويمتلك أكبر عدد من مرات الفوز، وله 6 ألقاب، ويلعب الفريق الأحمر مباراة السوبر في نسختها الجديدة، باعتباره حامل لقب دوري الأبطال، فيما يخوض نهضة بركان المباراة، كونه حامل لقب كأس الكونفيدرالية الأفريقية، ويأمل الفريق المغربي لحصد اللقب لأول مرة في تاريخه، أما الأهلي يبحث عن لقبه السابع في البطولة.

الأهلي اطمأن على حالة اثنين من أهم لاعبي الفريق، وهما التونسي علي معلول الظهير الأيسر، وأيمن أشرف قلب الدفاع، حيث أكد الجهاز الطبي على جاهزية الثنائي، خصوصاً بعد أن تم عرض معلول على أحد أكبر المراكز الطبية في قطر للاطمئنان على حالته.

وفي ما يخص الاستعداد للمباراة، فقد حرص الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني، على مشاهدة العديد من مباريات الفريق المغربي، منذ وصول البعثة إلى قطر، وذلك للوقوف على نقاط القوة والضعف، والعناصر المميزة في الفريق.

وعقد موسيماني عدة جلسات مع معاونيه منذ الوصول لمواصلة التحضير للمباراة، كما حرص على عقد محاضرات بالفيديو مع اللاعبين داخل فندق الإقامة، للحديث عن الجوانب الفنية والخططية، ومنح التعليمات التكليفات الخاصة للاعبين، وشدد على لاعبيه، على ضرورة التركيز منذ الدقائق الأولى للمباراة، خشية الهجوم المبكر للفريق المنافس، وقد حفز محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، لاعبي الفريق بضرورة العودة ببطولة جديدة، تضاف إلى دولاب بطولات النادي، واستعادة لقب السوبر الأفريقي الغائب منذ عام 2014.

حظوظ

من جانبه، أكد بيدرو بنعلي مدرب فريق نهضة بركان، أن مباراة الفريق أمام الأهلي، ستكون صعبة على كلا الفريقين، ولفت إلى أن حظوظ الفريقين متساوية، على الرغم من كثرة ألقاب وبطولات الأهلي، خصوصاً أن فريقه يمتلك لاعبين لديهم خبرة كبيرة، ومهارات رائعة قادرة على تحقيق الفوز والتتويج باللقب، مشدداً أن الملعب هو الفيصل، وأكد على أن معنويات لاعبي الفريق مرتفعة للغاية، ولديهم إصرار على تحقيق الفوز، وإسعاد الجماهير المغربية، وتقديم مباراة تليق بالكرة المغربية.

وتجمع النسخة الحالية بين فريقين عربيين للمرة 14 في تاريخ البطولة، التي شهدت 13 مواجهة عربية سابقة في أعوام (1994-1997-1998-2003-2006-2007-2008-2009-2012-2015-2019-2020)، وكانت الفرق العربية حاضرة في أغلب مباريات السوبر الأفريقي، ولم تغب إلا في ثلاث مناسبات فقد أعوام (2005-2010-2017).

وتمتلك الفرق العربية 18 لقباً من السوبر الأفريقي، تمتلك الأندية المصرية 10 ألقاب منها، حققها الأهلي والزمالك فقط، بينما تملك الأندية المغربية 4 ألقاب فقط، عن طريق الرجاء والوداد والمغرب الفاسي، ويمتلك الأهلي الرقم القياسي الخاص بالتتويج في السوبر الأفريقي، بعد أن توج باللقب 6 مرات، كانت البداية في 2002، وآخر بطولة توج بها كانت في 2014، على حساب الصفاقسي التونسي، ويأتي الزمالك (حامل اللقب) في المركز الثاني برصيد 4 ألقاب، وفي المركز الثالث مازيمبي الكونغولي 3 مرات.

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