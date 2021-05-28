المريخ يطلب تحويل أعضاء الاتحاد للجنة الانضباط

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

أعلن نادي المريخ، عن خطاب جديد إلى اتحاد كرة القدم السوداني، حوى مطالبات بتحويل أعضاء في مجلس إدارة الاتحاد، إلى لجنة الانضباط، وتأتي الخطوة إنقاذاً لمخرجات اجتماع مجلس الإدارة في 22 الجاري، والقاضي باستخدام صلاحياته الواردة في المادة (106).

وأشار الخطاب إلى أن أعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة القدم السوداني، خالفوا أحكام المواد (17) و(18) من نظام الاتحاد الأساسي، والتي تمنع تدخل أي جهة في شؤون المريخ الداخلية، وكذلك إدارة كل ما يتعلق بعضويته باستقلالية تامة. وفي السابع والعشرين من مارس الماضي، أعلن نادي المريخ عن إجراء جمعية عمومية لإجازة النظام الأساسي.

فيما أعلن نادي المريخ الفاشر، عن التعاقد مع المدرب الوطني محمد عبد الله مازدا في المرحلة المقبلة. وسيتولى مازدا المهمة الفنية حتى نهاية الموسم، إلى جانب المدرب العام أباذر الشريف. ويوجد المريخ الفاشر في ذيل ترتيب الدوري السوداني الممتاز، بثماني نقاط. ويواجه الفريق، خطر مغادرة الدوري السوداني الممتاز، بعد تراجع نتائجه في المنافسة مؤخراً.

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