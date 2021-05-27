العكايشي يعبر بالكويت الكويتي إلى قبل نهائي غرب آسيا

المصدر: الكويت - أحمد عبد اللطيف

عبر الكويت الكويتي للدور قبل النهائي لكأس الاتحاد الآسيوي لمنطقة غرب آسيا من «الباب الضيق»، بعدما حقق فوزاً ثميناً على الفيصلي الأردني مستضيف منافسات المجموعة الثالثة للبطولة بهدف دون مقابل احرزه التونسي أحمد العكايشي لينتزع لفرقه الصدارة بـ 7 نقاط من فوزين وتعادل، بينما توقف رصيد الفيصلي عند 6 نقاط وينتظر موقفه من المجموعات الأخرى وخطف بطاقة التأهيل كأفضل ثانٍ في المجموعات الثلاث.

دخل الكويت المباراة بفرصة وحيدة وهي الفوز للابتعاد عن الحسابات المعقدة وتحقق له ما أراد بعدما نفذ لاعبوه تعليمات مدربهم بكل حزم ونجح في الخروج بالشوط الأول بالتعادل السلبي، وفي مطلع الشوط الثاني ترجم التونسي أحمد العكايشي التنظيم الهجومي بإحراز هدف التقدم والذي عبر بالعميد إلى الدور الثاني ليعود بقوة للمنافسة على اللقب الذي أحرزه من قبل ثلاث مرات متساوياً مع الفيصلي الأردني في نفس الرصيد.

وعقب نهاية المباراة، أعلن خالد الغانم رئيس نادي الكويت منح كل لاعب مكافأة فورية 1000 دينار كويتي عقب التأهل للدور قبل النهائي ووعد بمضاعفتها في حال التأهل للدور النهائي وتحقيق اللقب الآسيوي.

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