الأهلي يسعى للسوبر الأفريقي السابع ونهضة بركان للقبه الأول

المصدر: القاهرة - البيان الرياضي

يلتقي الأهلي المصري ونهضة بركان المغربي، في الحادية عشرة من مساء غد بتوقيت الإمارات، على كأس السوبر الأفريقي، وبحضور 30 % من سعة ملعب، على ملعب استاد جاسم بن حمد، والذي تقام عليه المباراة في الدوحة.

وطرح الاتحاد الأفريقي للكرة «الكاف»، 2900 بطاقة لحضور المباراة، وأعلن عن السماح بالحضور لمن فوق 12 عاماً، وتلقى جرعتي اللقاح المضاد لفيروس «كورونا»، فيما يعيش الفريقان في «فقاعة طبية»، منذ الوصول إلى الدوحة يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، وسط إجراءات احترازية مشددة.

ويخوض الأهلي لقاء السوبر، بعد تتويجه بطلاً لدوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، بالفوز على الزمالك المصري في المباراة النهائية 2–1، في حين يخوض نهضة بركان، مباراة السوبر، بعد تتويجه بطلاً لكأس الكونفدرالية، عقب انتصاره على بيراميدز المصري في النهائي 1-0.

وسبق أن توج الأهلي بكأس السوبر الأفريقي 6 مرات، أعوام 2002، 2006، 2007، 2009، 2013 و2014، ولكنه يخوض غداً، مباراة السوبر التاسعة في تاريخه، إذ سبق وخسر النهائي مرتين، في نسختي عامي 1994 و2015، في المقابل، يمني نهضة بركان النفس، بالفوز بأول ألقابه في كأس السوبر الأفريقي.

وقال الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي: «نحن مقبلون على مهمة صعبة أخرى في كأس السوبر، بعد فترة من ضغط المباريات، وبعدما لعبنا أمام الاتحاد والزمالك في الدوري، ثم واجهنا ماميلودي صندوانز مرتين، قبل بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتنقلنا كثيراً الشهر الحالي، لكن كل الأمور على ما يرام، ونسعى للفوز باللقب».

وفي المقابل، قال الإسباني خوان بيدرو بنعلي مدرب نهضة بركان: «نسعى للعودة بكأس السوبر إلى المغرب، وصحيح أننا سنواجه فريقاً يملك الخبرة والتجربة، لكن مهمتنا ليست مستحيلة، والمباريات النهائية تلعب على جزئيات صغيرة، والحضور الذهني والجاهزية البدنية، أمور من شأنها أن تمنحنا فرصة التتويج».

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