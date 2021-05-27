المسؤول الإقليمي في «لاليغا» يلتقي ممثلي الأندية السودانية

المصدر: متابعة - طلحة عبدالله

في إطار برنامج زيارته للسودان، لبحث سبل التعاون بين الكرة الإسبانية، والسودانية، التقى، ظهر أمس، بمقر اتحاد كرة القدم السوداني المسؤول الإقليمي للدوري الإسباني «لاليغا»، خوان فوزيتش، ممثلين من أندية الدوري السوداني، بحضور الفونسو أويرو، نائب السفير الإسباني في الخرطوم، وميرفت حسين، رئيسة لجنة كرة القدم للسيدات.

وناقش اللقاء كيفية تعزيز سبل التعاون بين (لاليغا) ومجتمع كرة القدم في السودان، تطلعاً لتطوير هذا المنشط الشعبي الكبير.

وأكد فوزيتش استعدادهم للتعاون مع جميع الأندية السودانية، كما استعرض بعض التفاصيل المتعلقة بإدارة كرة القدم والتسويق، والبث التلفزيوني.

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