نجمان من «البريمرليغ» ينضمان للمنتخب التونسي

المصدر: دبي - عدنان الغربي

نجح الاتحاد التونسي لكرة القدم، في ضم نجمين صاعدين في الدوري الإنجليزي «البريمرليغ»، إلى منتخب «نسور قرطاج»، هما حنبعل المجبري (18 عاماً) لاعب مانشستر يونايتد، وعمر الرقيق (20 عاماً) لاعب أرسنال، إلى صفوف المنتخب التونسي.

ورحب الاتحاد التونسي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بالثنائي الجديد للمنتخب التونسي، بعبارات: «حنبعل المجبري..مرحباً بك في بلدك ومنتخب تونس»، وأضاف في تدوينة أخرى: «عمر الرقيق.. مرحباً بك في بلدك ومنتخب تونس».

وقال وديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم، في تصريحات صحافية: «قام حنبعل بالتوقيع رسمياً على الوثائق التي ينتمي بموجبها رسمياً إلى المنتخب التونسي». وأضاف: «عمر الرقيق لم يعش في تونس، ولكنه يعرف معنى الوطنية، ويعتزّ بجذوره التونسية».

ويحمل حنبعل المجبري الجنسية الفرنسية، لكنه من أصول تونسية، ولعب لمنتخبي فرنسا تحت 16 و17 عاماً، ونشأ في أكاديمية باريس سان جيرمان، ثم انتقل إلى أكاديمية كليرفونتان المرموقة، ولعب لفريق موناكو في موسم 2018-2019، قبل الانتقال إلى مانشستر يونايتد في 2019، بعقد يمتد حتى 2026، وتم تصعيده إلى الفريق الأول في الموسم الحالي، وشارك معه في مباراة، فيما يلعب باستمرار مع الفريق الثاني تحت 23 عاماً.

من جهته، انتقل المدافع الهولندي من أصول تونسية، عمر الرقيق، من فريق هيرتا برلين الألماني إلى أرسنال الإنجليزي، يناير الماضي، بعقد يمتد حتى يونيو 2023، وسبق أن لعب لمنتخب هولندا للشباب.

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