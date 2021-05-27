حكم فرنسي بالسجن على المهاجم المغربي يوسف العربي

المصدر: دبي- البيان

قضت محكمة فرنسية، بالسجن ثلاث سنوات، منها سنة واحدة واجبة النفاذ، على اللاعب الدولي المغربي يوسف العربي مهاجم فريق أولمبيايكوس اليوناني، بتهمة التعدي بالضرب على قاصرين في مدينة مونبيلييه.

وأشارت صحيفة "آس"، إلى أن وقائع القضية ترجع إلى العام 2017 عندما ألقى قاصران يبلغان من العمر 13 و16 عاماً، زجاجات على شرفة منزل اللاعب المولود في فرنسا، وذي الأصول المغربية، حيث كان يحتفل بعيد الفطر مع أسرته.

وقام اللاعب بمساعدة شقيقيه وزوج أخته، بالتعدي بالضرب على القاصرين، وأفاد موقع "أكتو" الفرنسي، أن الأربعة أفراد، ومن بينهم اللاعب، متورطون في القضية، وأن المحكمة قضت بالسجن لثلاث سنوات لكل منهم، ومنها سنة واحدة واجبة النفاذ، مع دفع غرامة مجمعة بنحو 14 ألف يورو.

وأشارت صحيفة "آس"، إلى أن يوسف العربي (34 عاما)، يعد أحد أبرز لاعبي نادي أولمبياكوس، بعدما أحرز 55 هدفاً خلال 100 مباراة منذ انضمامه إليه العام 2019، كما لعب دولياً للمغرب في 45 مباراة، وسبق أن لعب لأندية كاين الفرنسي، غرناطة الإسباني.

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