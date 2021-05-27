الكويت تضع اللمسات الأخيرة لاستضافة التصفيات الآسيوية

المصدر: (الكويت - أحمد عبد اللطيف)

تبدأ اللجنة العليا لتنظيم المنافسات الآسيوية للمجموعة الثانية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر، وكأس آسيا 2023 بالصين، والتي يستضيفها الاتحاد الكويتي لكرة القدم خلال الفترة من 3 حتى 15 من يونيو المقبل والتي تضم أستراليا، الأردن، ونيبال، والصين تايبيه، بجانب منتخب الكويت المستضيف في وضع اللمسات الأخيرة لاستقبال الوفود المشاركة وفقاً للوائح الاتحاد الآسيوي المنظمة للدول المستضيفة لمثل هذه الفعاليات، وتم الاستقرار على استضافة استاد جابر الدولي للمنافسات بإقامة مباراتين في اليوم الواحد.

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