وكيل التونسي ساسي يثير غضب الزمالك

المصدر: القاهرة- عماد الحسيني

أثارت تصريحات أدلى بها مهند عون، وكيل التونسي فرجاني ساسي، صانع ألعاب نادي الزمالك المصري، استياء مسؤولي النادي، وحملت التصريحات اتهام مجلس إدارته بعدم مصارحة الجماهير بالحقائق في الملف الخاص بتجديد عقد ساسي، وأن مجلس الإدارة لم يجلس مع اللاعب من الأساس.

وتعاقد الزمالك مع ساسي في صيف عام 2018 قادماً من النصر السعودي، وينتهي عقد اللاعب بنهاية الموسم الجاري، ويتمسك الفرنسي باتريس كارتيرون بتجديد عقده، كونه من العناصر الأساسية والمؤثرة في صفوف الفريق.

وأصدر مجلس إدارة الزمالك بياناً رسمياً، للرد على تصريحات وكيل ساسي، وأكد فيه أن المجلس المعين برئاسة حسين لبيب، يعلن رفضه التام لهذه التصريحات، وأضاف: «وكيل ساسي قال في وقت سابق: إن إدارة الزمالك لا تصارح الجماهير بالحقائق في الملف الخاص بتجديد اللاعب، وإن اللاعب لم يطلب الحصول على 2 مليون و200 ألف أو 2 مليون و600 ألف يورو كما يقال، وسيوافق على التجديد للنادي في حالة عرض عليه مليوناً و800 ألف يورو، بجانب أن مجلس الإدارة لم يجلس مع اللاعب من الأساس، لتجديد عقده مع النادي».

وأوضح البيان أن المجلس يضع ملف تجديد فرجاني ساسي على رأس أولوياته، ويسعى خلال الأيام القليلة المقبلة لحسم ملف اللاعب بشكل نهائي، وعقد جلسة معه، بحضور وكيل أعماله، وأكد أن النادي ليس مسؤولاً عن أي تصريحات بشأن هذا الملف، إلا عن طريق حسين لبيب رئيس النادي، والمتحدث الرسمي باسم النادي، أو المتحدث الصحفي، وأن أعضاء المجلس لم يدلوا بأي تصريحات، منذ أن تولوا مهمة إدارة النادي عن فرجاني ساسي أو أي أرقام تخص النادي.

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