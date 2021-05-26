الكويت الكويتي والفيصلي الأردني مواجهة حاسمة

المصدر: الكويت - أحمد عبد اللطيف

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت مواجهته الأخيرة عصر غدٍ أمام الفيصلي الأردني مستضيف منافسات المجموعة الثالثة لكأس الاتحاد الآسيوي بفرصة واحدة فقط وهي الفوز من أجل العبور للدور قبل النهائي، حيث يحتل الفريق المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بينما يعتلي الفيصلي صاحب الأرض والجمهور قمة المجموعة برصيد 6 نقاط ويمتلك فرصتين للتأهل الفوز أو التعادل، بعكس الكويت الذي يحتاج للفوز فقط لضمان بلوغ الدور الثاني، وتجنّب حسابات الصعود كأفضل وصيف في المجموعات الثلاث، كوزن حسابات المجموعة الثانية معقدة نسبياً بامتلاك المنتخبات الأربعة 3 نقاط من مواجهتين وتحقيق طرفي اللقاءات الأخيرة الفوز يرفع رصيده إلى 6 نقاط، وهو ما يعني أن الكويت خارج المنافسة رسمياً في حال الهزيمة أو التعادل.

الإصابات

وأعلن الجهاز الفني للعميد الكويتي جاهزية جميع اللاعبين وخلو قائمة المصابين باستثناء علي حسين الذي تعرض للإصابة في المباراة الأولى بالرباط الصليبي، وتم استدعاء عبد العزيز ناجي من صفوف الأزرق خلال معسكرة بدبي كبديل له، بجانب دراسة المنافس جيداً من خلال متابعة مواجهتي الأمعري الفلسطيني وتشرين السوري، للوقوف على نقاط القوة والضعف وطريقة اللعب.

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