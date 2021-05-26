بلاغ ضد مجهول انتحل شخصية مهاجم الهلال السوداني

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

قدم مهاجم الهلال محمد موسى الضي، بلاغاً في نيابة المعلومات السودانية ضد مجهول يستخدم اسمه في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).

وأكد الضي في حديثه للموقع الرسمي لنادي الهلال: «الصفحة المعنية تسببت في مشكلات عدة، خصوصاً وأن صاحب الصفحة كتب تغريدة يلوّح فيها بعدم ارتياحه في الهلال واقتراب رحيله».

ونفى اللاعب صلته بهذه الصفحة بصورة قاطعة، وأعلن أنه قد شرع في الإجراءات الرسمية لمعرفة المتهم.

وفي ختام حديثه طمأن محمد موسى جماهير الهلال أنه متواجد داخل القلعة الزرقاء وأن حديثه سيكون في الملعب فقط خلال الفترة المقبلة.

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