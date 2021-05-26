المنتخب المغربي يهزم السعودية بثمانية أهداف دون مقابل في كأس العرب

المصدر: وكالات

اكتسح المنتخب المغربي نظيره السعودي، بنتيجة 8-0، في مباراة أقيمت أمس الثلاثاء، لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العرب لكرة الصالات المقامة حاليا في مصر.

وأحرز اللاعبان أنس العيان، وعثمان بومزو، هدفين لكل منهما، وحملت بقية الأهداف توقيع اللاعبين عبد اللطيف فاتي، وأشرف سعود، ويوسف جواد، وإدريس الرايس.

الفوز لم يكن الأول للمنتخب المغربي، حيث نجح أيضا في الفوز على كل من جزر القمر (3-1) والإمارات (5-1) في الجولتين الأولى والثانية من دور المجموعات.

الفوز الثالث رفع رصيد المنتخب المغربي إلى 9 نقاط، يحتل بها صدارة المجموعة الثانية، بفارق 3 نقاط أمام المنتخب الإماراتي صاحب المركز الثاني.

ومن المُنتظر أن يلاقي المنتخب المغربي نظيره البحريني، وصيف المجموعة الأولى، الخميس، في الدور نصف النهائي.

الفائز من تلك المباراة سيتأهل مباشرة إلى الدور النهائي، ليواجه المتأهل من مباراة مصر والإمارات في نصف النهائي، والتي تُقام الخميس أيضا.

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