رسالة خاصة من ماجر إلى محرز قبل نهائي دوري الأبطال

المصدر: البيان الإلكتروني

وجه أسطورة كرة القدم الجزائرية رابح ماجر رسالة خاصة للنجم الدولي الجزائري رياض محرز قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال ماجر في رسالته: "مصدر فخر كبير أن نرى لاعبًا جزائريًا آخر يلعب نهائي أجمل المسابقات”.

وأضاف: "فوز لاعب جزائري بدوري الأبطال بعد 34 عاما من تتويجي باللقب وفي معقل فريقي السابق سيكون ذلك رائعًا! وسيكون ذلك إنجازًا كبيرًا لمحرز بالتحديد”.

وختم:”إن تتويجك بطلاً لأوروبا ليس بالأمر الهين.. إنه إنجاز مهني عظيم. وأتمنى له حقًا من كل قلبي أن يحقق هذا الهدف”، بحسب صحيفة "النهار" الجزائرية.

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