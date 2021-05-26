رسالة خاصة من ماجر إلى محرز قبل نهائي دوري الأبطال
وجه أسطورة كرة القدم الجزائرية رابح ماجر رسالة خاصة للنجم الدولي الجزائري رياض محرز قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.
وقال ماجر في رسالته: "مصدر فخر كبير أن نرى لاعبًا جزائريًا آخر يلعب نهائي أجمل المسابقات”.
وأضاف: "فوز لاعب جزائري بدوري الأبطال بعد 34 عاما من تتويجي باللقب وفي معقل فريقي السابق سيكون ذلك رائعًا! وسيكون ذلك إنجازًا كبيرًا لمحرز بالتحديد”.
وختم:”إن تتويجك بطلاً لأوروبا ليس بالأمر الهين.. إنه إنجاز مهني عظيم. وأتمنى له حقًا من كل قلبي أن يحقق هذا الهدف”، بحسب صحيفة "النهار" الجزائرية.