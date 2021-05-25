جبرة مديراً فنياً لمنتخب السيدات السوداني

المصدر: متابعة - طلحة عبدالله

قرر الاتحاد السوداني لكرة القدم، تنصيب فاروق جبرة، لاعب المريخ السابق، ومدرب الأهلي المروي الحالي، مديراً فنياً للمنتخب الوطني للسيدات، وذلك خلال اجتماع عقده ظهر اليوم رئيس الاتحاد كمال شداد، مع جبرة، بحضور ميرفت حسين، رئيس لجنة كرة القدم للسيدات.

وتم خلاله وضع التفاصيل النهائية المتعلقة بهذا الخصوص، كما تقرر أن تتولى المدربة سلمى الماجد، منصب المدير العام للمنتخب، على أن يتم إكمال طاقم الجهاز الفني في غضون الأيام المقبلة، بالتزامن مع إعلان البرنامج التحضيري للمنتخب بواسطة الجهاز الفني الأسبوع المقبل، استعداداً للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة، بما في ذلك البطولة العربية، وتصفيات أمم أفريقيا، ودورة شرق ووسط أفريقيا «سيكافا».

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