الأهلي المصري يطالب بالاحتكام للائحة «الأجندة الدولية»

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

طالب النادي الأهلي المصري، اتحاد كرة القدم المحلي، بتنفيذ لائحته التي تخص الأجندة الدولية للمنتخبات وعدم إقامة أي مباريات محلية في هذا التوقيت، وذلك بعد التعديلات التي أجريت على جدول الدوري الممتاز، بعد تأجيل التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم المقبلة في قطر، وشملت هذه التعديلات مباريات الأهلي في فترة التوقف الدولي، المقرر لها من 31 الجاري إلى 14 يونيو المقبل.

وأرسل الأهلي خطاباً إلى اتحاد الكرة للمطالبة بتنفيذ اللائحة، والتي يمنع أحد بنودها خوض أي مباريات في فترة الأجندة الدولية، في ظل استدعاء أكثر من لاعبين اثنين في الفريق لمنتخبات بلادهم، ولفت الخطاب إلى عدم المطالبة بتأجيل المباريات حتى لا يفسر الأمر بصورة خاطئة، لكن تلقى النادي 4 استدعاءات للاعبي الفريق للمشاركة مع منتخبات بلادهم، وهم، والتر بواليا وأليو ديانغ وبدر بانون وعلي معلول، وبالتالي طبقاً للائحة لا يحق للفريق خوض مباريات في تلك الفترة.

وحتى يتلافى اتحاد الكرة حدوث أزمة بينه وبين الأهلي، فإنه لا بد من إجراء تعديلات على مواعيد المباريات للفريق الأحمر، الذي يخوض خلال التوقف الدولي مواجهات أمام البنك الأهلي يوم 1 يونيو المقبل، ثم يلاقي إنبي في دور الـ 16 لكأس مصر يوم 4 من الشهر ذاته، وبعدها يعود لمنافسات الدوري أمام أسوان يوم 7 يونيو، ثم المقاولون يوم 14 من نفس الشهر.

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