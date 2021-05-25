«فيفا» يرفض التمديد لاتحاد الكرة العراقي

المصدر: دبي- علي شدهان

رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، التمديد لنظيره العراقي لمدة 6 أشهر مقبلة حسب طلب الأخير.

6 أشهر

وإزاء رفض «فيفا» التمديد لستة أشهر، تقدم الاتحاد العراقي بخطاب جديد، يطلب فيه التمديد لشهرين، لتمكينه من إكمال انتخابات الاتحادات الفرعية التابعة للاتحاد المركزي في أغسطس المقبل.

لوائح "الفيفا"

كما برر الاتحاد العراقي طلبه بالتمديد لشهرين بإجراء انتخابات مكتبه التنفيذي في نهاية أغسطس المقبل، وبما لا يتعارض مع لوائح «فيفا».

شد وجذب

وتسود حالة من الشد والجذب أوساط كرة القدم العراقية، بشأن عمل اتحاد اللعبة، وبغض النظر عن موافقة أو عدم موافقة «فيفا» على طلب التمديد لمدة شهرين!

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