الجزائري غربال حكماً لمباراة الأهلي ونهضة بركان في السوبر الأفريقي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، عن اختيار الحكم الجزائري مصطفى غربال، لإدارة مباراة كأس السوبر الإفريقي لكرة القدم، والمقررة في الدوحة يوم الجمعة المقبل، وتجمع بين الأهلي المصري ونهضة بركان المغربي.

ومن المقررة وصول نهضة بركان إلى الدوحة اليوم، بينما وصل الأهلي أمس، وأدى تدريبه الأول، في الوقت الذي تلقى فيه الفريقين تحذيراً شديداً من "الكاف"، بعدم اختراق "الفقاعة الطبية" لحمايتهم من فيروس كورونا، وهدد "الكاف" بمواجهة أي تجاوز بعقوبات قاسية جداً.

ويقضي نظام "الفقاعة الطبية"، بدخول بعثتي الفريقين في دائرة طبية مغلقة، مع إجراء مسحات طبية بشكل منتظم، وتناول أفراد البعثة للطعام في الغرف فقط، بعيداً عن المطعم الموجود في مقر الإقامة، لضمان عدم التجمعات.

كما يمنع الاقتراب من مقر إقامة بعثتي الفريقين المقيمين في فندق واحد يبعد 4 كيلومترات فقط عن ملعب استاد جاسم بن حمد بنادي السد، والذي ستقام عليه المباراة، وسيكون تحرك بعثتي الفريقين من الفندق إلى ملعبي التدريب فقط، ثم إلى ملعب المباراة.

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