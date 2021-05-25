العراق يتعادل سلبياً مع طاجيكستان

المصدر: دبي-علي شدهان

تعادل منتخب العراق الأول لكرة القدم، سلبيا مع نظيره الطاجيكي في اللقاء الودي الذي جمع المنتخبين أمس الاثنين في ملعب الفيحاء بمدينة البصرة في إطار استعدادات أسود الرافدين لاستئناف مرحلة التصفيات المزدوجة المؤهلة لـ "مونديال" 2022، وكأس آسيا 2023 بنظام التجمع في البحرين يونيو المقبل.

سيطرة نسبية

قدم منتخب العراق أداء جيدا، وتمكن من فرض سيطرة نسبية على مجريات المباراة، خصوصا في شوطها الثاني أمام منافسه الذي أعتمد على الهجمات المرتدة.

سلسلة تغييرات

وأجرى السلوفيني ستريشكو كاتانيتش مدرب منتخب العراق، سلسلة تغييرات في ظل غياب أكثر من 7 لاعبين من نجوم التشكيلة الأساسية لأسود الرافدين.

قمة الثالثة

ويحتل منتخب العراق قمة ترتيب مجموعته الثالثة في تصفيات "مونديال" 2022، وكأس آسيا 2023، برصيد 9 نقاط، فيما يقف شقيقه البحريني ثانيا بـ 9 نقاط، وإيران ثالثا بـ 6 نقاط، وهونغ كونغ رابعا بـ 5 نقاط، وكمبوديا خامسا بنقطة وحيدة.

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