مطلوب القبض على المنان في السودان

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

عممت نيابة الأموال العامة إعلاناً أمهلت بموجبه أسامة عطا المنان، أمين مال الاتحاد العام لكرة القدم السابق، أسبوعاً لتسليم نفسه لنيابة الأموال العامة، وإلا ستتخذ النيابة إجراءات قانونية أخرى في مواجهته، فيما طالبت النيابة العامة الجمهور بمساعدتها في القبض عليه وتسليمه لشرطة نيابة الأموال العامة.

وأوضح إعلان صادر من وكيل أعلى نيابة الأموال العامة خالد عبد الفتاح إبراهيم، أن القرار جاء عملاً بالسلطات المخولة له بموجب المادة (78) إجراءات جنائية لسنة 1991، في الاتهام بالبلاغ (70 /2018م) تحت المادة (179) من القانون الجنائي.

وقال وكيل أعلى نيابة الأموال العامة، إن ما نُقل له من جهود في القبض على المتهم أقنعه أنه أخفى نفسه ليحول دون تنفيذ أمر القبض.

وكان الاتحاد العام لكرة القدم دوّن بلاغاً في مواجهة أمين ماله السابق أسامة عطا المنان لمديونيات سابقة لم يقم بسدادها.

الديربي

على جانب آخر ثمن لي كلارك المدير الفني لفريق المريخ انتصار فريقه في لقاء الديربي مع الهلال ضمن مباريات الدوري الممتاز ووصفه بالمهم، مؤكداً أن الفوز في مثل هذه المباريات له طابع خاص وأنه لمثل هذه المواعيد.

ونجح المريخ في حسم لقاء الديربي بهدفين نظيفين لمهاجم الفريق سيف تيري.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز