لاعب يشارك مع منتخب مصر دون علم ناديه!

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

شارك حسام «باولو»، مهاجم فريق الترسانة، الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية المصري، مع منتخب بلاده للكرة في بطولة كأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية المقامة حالياً في موزمبيق، وذلك دون علم ناديه، وفوجئ مسؤولو النادي بصور مشاركة «باولو» في المباراة الافتتاحية والتي خسرها منتخب مصر أمام موزمبيق بنتيجة (7-5).

«باولو» الذي حصل على لقب هداف الدوري المصري الممتاز موسمين متتاليين، قرر نادي الترسانة إيقافه عن اللعب وإحالته للتحقيق، بناء على مذكرة قدمها الجهاز الفني بقيادة علاء نوح، وذلك بعد أن سافر اللاعب دون إذن الجهاز الفني، على الرغم من رفض النادي من قبل.

وقال المدير الفني للترسانة، إن «باولو» يتقاضى أعلى راتب في الفريق، لكن منذ التعاقد معه وهو كثير التغيب عن المران، وقد حاول خداعه ذات مرة باستقدام خطاب يفيد بأنه مصاب بفيروس «كورونا»، وعندما أخبره بأن النادي سيجري له مسحة، فحضر إلى المران في اليوم التالي.

وكشف علاء نوح، أنه فوجئ بادعاء اللاعب الذهاب لأداء فريضة العمرة ورفض التراجع بحجة أنه أنهى إجراءات السفر، لكنه ذهب للعب في بطولة كرة شاطئية في جدة، ما ترتب عليه خصم 10 بالمائة من مستحقاته.

وأضاف، أن «باولو» عندما أخبره بأن عبد الواحد السيد المدير الفني لمنتخب الكرة الشاطئية سيتواصل معه لانضمامه للمنتخب، فكان رده بالرفض، لأن الفريق في حاجة إلى جهوده حالياً، لكنه من بعدها لم يحضر للنادي وانضم لمنتخب الكرة الشاطئية، وتواصلوا على الفور مع اتحاد الكرة للإبلاغ عن انضمامه للمنتخب دون رغبة ناديه.

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