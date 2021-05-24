الكويت الكويتي يهرب من «فخ» الأمعري

المصدر: الكويت - أحمد عبد اللطيف

نجح الكويت الكويتي في الهروب من مطب الأمعري الفلسطيني في الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثالثة لكأس الاتحاد الآسيوي والتي يستضيفها الفيصلي الأردني بعدما حول تأخرة بهدف خلال الشوط الأول إلى فوز بأربعة أهداف مقابل هدف، أحرزهم التونسي أحمد العكايشي (هدفين) وسامي الصانع ويوسف ناصر ولكل منهما هدف، ليرفع الفريق رصيده إلى أربع نقاط من تعادل أمام تشرين السوري والفوز على الأمعري.

ويلتقي الكويت مع الفيصلي الأردني الخميس المقبل في ختام منافسات المجموعة والتي ستحدد بشكل كبير صاحب بطاقة الصعود عن المجموعة الثالثة، طبقا لنظام الاتحاد الآسيوي بتأهل بطل المجموعات الثلاث إلى الدور قبل النهائي لغرب آسيا بجانب أفضل الثواني في المجموعات الثلاث.

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